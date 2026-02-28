Sanremo 2026 l’abito di Luchè per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, il rapper indossa un abito scelto appositamente per l’evento. L’abito è stato realizzato da uno stilista noto nel settore, che ha curato ogni dettaglio del look. Il cantante ha deciso di presentarsi con un outfit che si distingue per alcune caratteristiche specifiche, evidenziando così la sua scelta di stile in questa occasione.

Qual è l’abito di Luchè per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Luchè per il Festival di Sanremo 2026? Il rapper per la kermesse canora ha deciso di affidarsi allo stylist Michele Potenza che a Fanpage ha rivelato: “Con Luchè abbiamo alzato il volume su un’estetica audace, dove il look diventa parte integrante del racconto”. Abbiamo visto l’abito di Luchè per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

