Per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta indossa un abito scelto appositamente per l’occasione. La 76ª edizione della manifestazione vede il cantante presentarsi con un look che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Lo stile dell’abito e lo stilista che lo ha realizzato sono stati oggetto di discussione tra gli appassionati.

Qual è l’abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Ermal Meta per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, il cantante sarà vestito dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Trussardi. Abbiamo visto l’abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, l'abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival: look e stilista

Tra i 30 Big in gara è "Stella stellina" di Ermal Meta ad aver conquistato il cuore di Celentano: «La tua canzone è bellissima, è quasi impossibile che tu non vinca» - facebook.com facebook

A Stella Stellina di Ermal Meta premio per la Canzone Sostenibile #Sanremo #sanremo2026 #ErmalMeta x.com