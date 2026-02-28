Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha indossato un abito scelto da uno stilista italiano. La cantante ha deciso di presentarsi con un look che ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti. L’abito ha caratterizzato la sua apparizione durante l’evento, contribuendo a definire il suo stile per questa edizione del festival.

Qual è l’abito di Elettra Lamborghini per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Elettra Lamborghini per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà seguita dagli stylist Marco Ferra e Ellen Mirck. “Sono stata a Parigi per le prove – ha rivelato Elettra a La Repubblica -. Gli abiti sono scenografici, sono vere opere d’arte. Stupiranno tutti, solo che ci vogliono dieci minuti per indossarli”. Abbiamo visto l’abito di Elettra Lamborghini per... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la serata finale del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Elettra Lamborghini per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante...

Festival di Sanremo 2026, la candidatura di Elettra Lamborghini “Adorerei”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Laura Pausini a Sanremo 2026: l'ultimo abito è color rame ricoperto da paillettes liquide effetto wet, una creazione italiana di Alberta Ferretti; Dal palco dell’Ariston all’altare: i look del Festival di Sanremo 2026 da copiare; Sanremo 2026: sfida di stile tra Laura Pausini e Irina Shayk nella terza serata.

Sanremo 2026, l’abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival: look e stilistaSanremo 2026, l'abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival: look e stilista del cantante in gara oggi. Tutte le informazioni ... tpi.it

Sanremo, quello di Joan Thiele per la serata delle cover è l'abito blazer dei sogniLa cantautrice è tornata sul palco dell'Ariston per cantare La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De Andrè con Nayt. Per l'occasione, ha scelto il mini dress che vogliamo tutti ... cosmopolitan.com

@elettralamborghini donna di Faenza #radiobruno #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

La serata delle cover regala sempre emozioni uniche a Sanremo! Quale esibizione ti ha colpito di più Elettra Lamborghini con Las Ketchup – “Aserejé” Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via” Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio” Patty Pravo c x.com