Sanremo 2026 la sesta conferenza stampa

Si è conclusa la sesta conferenza stampa del 76esimo Festival di Sanremo, evento che ha visto la partecipazione di organizzatori e artisti. La serata di sabato rappresenta l’ultimo appuntamento, ed è prevista la proclamazione del vincitore della manifestazione. Durante l’incontro sono stati discussi i dettagli dell’ultima serata e le modalità di premiazione. La kermesse si avvia così alla conclusione dopo una settimana di esibizioni e confronti.

Giunge al termine il 76esimo Festival di Sanremo. Quella di sabato è l'ultima serata, la più attesa di tutte, in cui si decreterà il vincitore della kermesse. Tutti e 30 i Big in gara torneranno sul palco con le loro canzoni, che saranno votate dal pubblico a casa e dalle giurie professionali. Assieme a Carlo Conti e Laura Pausini, co-condurrà la giornalista Giorgia Cardinaletti, mentre Andrea Bocelli e i Pooh arriveranno nel ruolo di super-ospiti. Grande l'attesa in termini di share, dopo il successo della serata dedicata alle cover. Ecco le anticipazioni trapelate dalla conferenza stampa del 28 febbraio 2026.