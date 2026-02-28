Sanremo 2026 | la serata Cover viene vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony

Alla prima serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony sono stati i vincitori. La sezione dedicata alle cover è tradizionalmente considerata un momento in cui gli artisti dimostrano la loro capacità interpretativa, senza il peso di canzoni inedite o obiettivi di classifica. Durante l’evento, si sono esibiti interpretando brani scelti appositamente per mettere in risalto la loro voce e il loro stile.

La serata delle cover è da sempre il laboratorio emotivo del Festival di Sanremo: niente inediti, niente strategie da classifica finale, solo interpretazione pura. È la notte in cui gli artisti si spogliano del proprio brano e si confrontano con la storia della musica. Nel 2026, la quarta serata ha regalato duetti trasversali, revival anni ’90, omaggi d’autore e contaminazioni pop. Ma se dovessimo fare un gioco critico – una previsione ragionata su chi avrebbe potuto vincere la serata cover – quali sarebbero le ipotesi più forti? Uno dei momenti più raffinati della serata è stato il duetto tra Tommaso Paradiso e Stadio, che hanno reinterpretato un classico di Lucio Dalla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Dalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall'Ariston stasera 27 febbraio 2026.

Sul podio anche Sayf e Arisa. Tredici Pietro si piazza quinto grazie alla perfomance con il padre Gianni Morandi

