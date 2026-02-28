Sanremo 2026 la scaletta minuto per minuto della finale | ospiti Andrea Bocelli i Pooh e Gino Cecchettin
La finale del Festival di Sanremo 2026 si svolgerà questa sera, con la presentazione della canzone vincitrice della settantaseiesima edizione. Durante l’evento sono previsti interventi di Andrea Bocelli, dei Pooh e di Gino Cecchettin. La scaletta minuto per minuto della serata è stata resa nota, annunciando anche gli ospiti che saliranno sul palco.
Il Festival di Sanremo 2026 arriva al suo ultimo atto: la finale. Nel corso della quinta serata si scoprirà dunque la canzone vincitrice di questa settantaseiesima edizione. A esibirsi saranno nuovamente tutti gli artisti con i trenta brani in gara, che questa sera verranno giudicati da tutte e tre le componenti di voto. Il televoto avrà un peso del 34%, mentre la giuria della Sala Stampa, Tv e Web e quella delle Radio peseranno entrambe il 33%. Al termine di questa prima fase della serata, verrà data la classifica generale che include anche le votazioni della prima, seconda e terza serata del Festival. Della classifica generale non saranno rese note però le prime cinque posizioni, dal momento che sarà aperta una seconda votazione, che si andrà comunque a sommare a tutte quelle precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: orari, ordine di uscita e ospiti minuto per minuto
Sanremo 2026, ospiti e scaletta della serata finale: arrivano Bocelli, Pooh e Giorgia CardinalettiSanremo 2026: nella scaletta della serata finale della 76esima edizione, spazio ai grandi protagonisti della musica italiana nel mondo, i trenta...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andrea Bocelli.
Temi più discussi: Scaletta quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti in ordine d'uscita; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. A che ora sono sul palco gli ospiti e gli artisti.
Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ospiti e ordine d’uscita dei Big nella finaleLa quinta serata di Sanremo 2026 riporta sul palco tutti i Big in gara: la scaletta, l'ordine d'uscita e gli ospiti della finale. donnaglamour.it
Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it
SANREMO | Stasera la finale del Festival, ecco la scaletta. la scaletta della serata finale. Sul palco la co-conduttrice è Giorgia Cardinaletti. Superospite Andrea Bocelli #ANSA - facebook.com facebook
Andrea Bocelli farà il suo ingresso a cavallo #Sanremo2026 x.com