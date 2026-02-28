Sanremo 2026 la scaletta minuto per minuto della finale | ospiti Andrea Bocelli i Pooh e Gino Cecchettin

La finale del Festival di Sanremo 2026 si svolgerà questa sera, con la presentazione della canzone vincitrice della settantaseiesima edizione. Durante l’evento sono previsti interventi di Andrea Bocelli, dei Pooh e di Gino Cecchettin. La scaletta minuto per minuto della serata è stata resa nota, annunciando anche gli ospiti che saliranno sul palco.

Il Festival di Sanremo 2026 arriva al suo ultimo atto: la finale. Nel corso della quinta serata si scoprirà dunque la canzone vincitrice di questa settantaseiesima edizione. A esibirsi saranno nuovamente tutti gli artisti con i trenta brani in gara, che questa sera verranno giudicati da tutte e tre le componenti di voto. Il televoto avrà un peso del 34%, mentre la giuria della Sala Stampa, Tv e Web e quella delle Radio peseranno entrambe il 33%. Al termine di questa prima fase della serata, verrà data la classifica generale che include anche le votazioni della prima, seconda e terza serata del Festival. Della classifica generale non saranno rese note però le prime cinque posizioni, dal momento che sarà aperta una seconda votazione, che si andrà comunque a sommare a tutte quelle precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

