Sanremo 2026 la scaletta della finale | gli orari su cantanti e ospiti come funziona il voto e a che ora si dovrebbe sapere il vincitore

Stasera all’Ariston si conclude la finale del Festival di Sanremo 2026, con tutti i 30 artisti in gara che salgono sul palco per l’ultima volta. La serata prevede la presenza di ospiti e momenti dedicati alle esibizioni, mentre il voto si svolge secondo un meccanismo stabilito. È previsto che il vincitore venga annunciato nelle ore successive alla conclusione dello show.

Stasera si chiude all’Ariston, con l’ultima serata che vale la finale del Festival di Sanremo 2026. Ci saranno tutti i 30 artisti in gara che tornano sul palco per contendersi la vittoria. Carlo Conti ha costruito una finale che si preannuncia lunga, diretta su Rai 1 dalle 20.40, subito dopo il Primafestival, con chiusura stimata intorno all’1.40, e che si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay e in radiocronaca su Rai Radio 2. Al termine, il vincitore riceverà l’ambito Leone d’Oro. Durante la finale di Sanremo 2026 saranno assegnati anche premi per Miglior Testo, Migliore Composizione Musicale e Premio della Critica. L’ordine di uscita definitivo non è ancora stato comunicato, ma i 30 big si esibiranno tutti nel corso della serata. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale: cantanti, ospiti, orari e come si votaAlla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: cantanti, ospiti e orari

SANREMO 2026: La CLASSIFICA della SALA STAMPA dopo il PRIMO ASCOLTO

Tutti gli aggiornamenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. A che ora sono sul palco gli ospiti e gli artisti.

Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ospiti e ordine d’uscita dei Big nella finaleLa quinta serata di Sanremo 2026 riporta sul palco tutti i Big in gara: la scaletta, l'ordine d'uscita e gli ospiti della finale. donnaglamour.it

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Masini: "Alla Fiorentina" - facebook.com facebook