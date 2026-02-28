Stasera si tiene la finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo. La serata vedrà scontrarsi gli ultimi artisti rimasti in gara, pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Durante l’evento verranno eseguiti i brani in competizione, e si annuncerà il vincitore della manifestazione musicale. La conclusione della kermesse si avvicina con l’attenzione puntata su chi si laureerà campione.

Via alla finale del Festival di Sanremo 2026. Stasera si scoprirà chi sarà il vincitore della 76a edizione del Festival della canzone italiana. Vediamo i momenti top e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, la pagella della finale del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, la pagella della terza serata del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, la pagella della seconda serata del Festival

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

Contenuti e approfondimenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata: Maria Antonietta e Colombre, la (nostra) felicità e basta; Sanremo 2026 - Le pagelle di tutti i look di Mrs. Bree, seconda serata - Vale Tutto.

Sanremo, pagelle LIVE: LDA e AKA 7even orecchiabili, 6. Brancale ha voce, intensità, emozione: 8,5Le pagelle della quinta e ultima serata finale di Sanremo 2026: live i voti ai cantanti in gara oggi, sabato 28 febbraio 2026. Il giudizio su tutte le canzoni. gazzetta.it

Sanremo 2026, pagelle serata cover: Sal Da Vinci, che bomba (10). TonyPitony iconico (9), Siani flop (4) e la vergogna del bacio censurato (4)Nella serata delle cover di Sanremo, tanti i momenti top: dal duetto a sorpresa di Gianni Morandi con Tredici Pietro all'esibizione da urlo di Ditonellapiaga con TonyPitony ... libero.it

Carlo Conti passerà il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino: il passaggio di consegne avverrà alla finale della 76esima edizione. Nel 2027, De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico di Sanremo. Tutti gli aggiornamenti su Sanremo s - facebook.com facebook

Ultim’ora I dati della terza serata Sanremo, terza da sospiro di sollievo: gli ascolti di Carlo Conti x.com