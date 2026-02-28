sanremo 2026 la finale in diretta

Stasera si svolge la finale del Festival di Sanremo 2026, con la diretta televisiva che coinvolge il pubblico di tutta Italia. La serata vede protagonisti i concorrenti ancora in gara, accompagnati dall'ospite speciale che presenta le ultime esibizioni. La conduzione è affidata a un presentatore noto, che guida la serata con interventi e momenti di spettacolo. L'evento si conclude con l'annuncio del vincitore.

E' già tempo di finale per il Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati in veste di co-conduttori da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, fino alla scoperta della canzone vincitrice della 76esima edizione della kermesse canora.

Sanremo 2026 - La classifica della terza serata

