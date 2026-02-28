Stasera si svolge la finale del Festival di Sanremo 2026, con la diretta che vedrà il passaggio di consegne da uno dei conduttori uscenti a un nuovo volto. La serata determinerà il vincitore della 76esima edizione, mentre i presentatori storici lasciano il palco per affidare la conduzione a un nuovo conduttore. La serata si annuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Festival di Sanremo alle battute finali. Stasera conosceremo il vincitore della 76esima edizione della kermesse. Grande attesa all’Ariston, dove oltre all’esibizione dei 30 big in gara, ci sarà il passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino alla conduzione della rassegna canora più importante d’Italia per il 2027. In apertura, Carlo Conti, Laura Pausini Giorgia Cardinaletti hanno rivolto un appello alla pace. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, la finale in diretta: stasera il passaggio di consegne da Conti a De Martino

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027.

Leggi anche: De Martino condurrà Sanremo 2027: passaggio di consegne in diretta

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Scaletta Sanremo 2026, i cantanti in gara in ordine d'uscita; Scaletta e programma della serata finale di Sanremo 2026; Sanremo 2026 al finale: scaletta e ospiti della quinta serata; Sanremo 2026, la finale: scaletta e ospiti, com'è piazzato il genovese Sayf.

Sanremo 2026, la finale in diretta: sorpresa De Martino? (senza pacco), Giorgia Cardinaletti e il fuorionda inattesoSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale: cantanti, ospiti, orari e come si votaStasera la proclamazione del vincitore. Ecco chi sale sul palco (e con chi), chi affianca Carlo Conti e Laura Pausini, e come funziona il voto ... vanityfair.it

SANREMISSIMO 5a e ULTIMA PUNTATA: CHI VINCERÀ IL FESTIVAL Da Sanremo: Filippo Coppoletta e Alfredo Capellupo In studio: Edoardo Corasaniti - facebook.com facebook

Sanremo 2026, pagelle look finale: attesa per Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti x.com