Sanremo 2026 la diretta della Finale | tutti e 30 Big in gara per la vittoria Nino Frassica Show Cardinaletti co-conduttrice e le parole di Gino Cecchettin

Sanremo 2026 si è concluso con la finale che ha visto tutti e 30 i Big in gara per conquistare il premio. Durante la serata, Nino Frassica ha portato il suo spettacolo, mentre Cardinaletti ha co-condotto l’evento. A margine, Gino Cecchettin ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. La diretta ha comunque mostrato le performance e i momenti salienti della serata.

Tutto pronto per la Finalissima del Festival di Sanremo 2026. Si esibiscono tutti e 30 i Big in gara. A esprimere le loro preferenze saranno la Sala stampa tv e web (33%), la giuria delle radio (33%) e il televoto (34%), con tre voti per utenza. Nella cinquina finale, invece, il voto disponibile per il pubblico sarà solo uno. Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, alla conduzione la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti e il comico e attore Nino Frassica, che bissa la presenza dello scorso anno. Super ospite musicale sarà Andrea Bocelli, mentre con Gino Cecchettin – padre di Giulia, uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, condannato all’ergastolo – si parlerà di violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la diretta della Finale: tutti e 30 Big in gara per la vittoria, Nino Frassica Show, Cardinaletti co-conduttrice e le parole di Gino Cecchettin Leggi anche: Stasera la finale di Sanremo 2026: la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice, Bocelli super ospite, cantano tutti e 30 i big, ecco come si vota Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti co-conduttori, Andrea Bocelli super ospite. Ecco come si elegge il vincitore Contenuti utili per approfondire Nino Frassica Show. Temi più discussi: Diretta Sanremo 2026 prima serata: i cinque vincitori della prima serata sono Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini; Sanremo 2026, la seconda serata - DIRETTA; Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le info; Festival di Sanremo 2026 - Conferenza stampa del 26/02/2026. Sanremo 2026, in diretta la finale oggi: news, cantanti e ospiti, Conti potrei restare io nel 2027, lo dirò staseraLe news dell'ultima serata di Sanremo con la finale e il vincitore: stasera Carlo Conti e Laura Pausini conduttori con Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti ... fanpage.it Sanremo 2026, la conferenza stampa della serata finale in diretta. Ascolti quarta serata 10,8 milioni e 65,6% di shareTutto pronto per la serata finale di Sanremo 2026, che decreterà oggi 28 febbraio il vincitore del 76esimo Festival. Intanto i dati di ascolto dicono che la ... lapresse.it Nino Frassica co-conduttore della finale di Sanremo 2026. La seguirete Il mitico maresciallo Cecchini di Don Matteo torna sul palco dell’Ariston per animare l’ultima serata del festival - facebook.com facebook