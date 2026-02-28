Sanremo 2026 la comunicazione ufficiale sulla quarta puntata | gli ascolti

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta con la tradizionale esibizione delle cover, attirando l’attenzione del pubblico televisivo. La comunicazione ufficiale ha reso noti gli ascolti registrati durante questa fase della manifestazione, evidenziando il coinvolgimento degli spettatori e la conferma di un appuntamento che mantiene alta l’attenzione sul palco.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tradizionalmente dedicata alle cover, ha confermato il forte legame tra la kermesse e il pubblico televisivo. L’appuntamento del venerdì, tra i più attesi dell’intera manifestazione, ha unito grandi classici, sperimentazioni e momenti di intensa emozione, mantenendo alta l’attenzione attorno al palco dell’Ariston. La serata ha visto alternarsi reinterpretazioni di brani italiani e internazionali, con duetti e collaborazioni capaci di sorprendere. Tra atmosfere swing, richiami soul e omaggi alla canzone d’autore, gli artisti in gara hanno offerto uno spettacolo variegato, giocato sull’equilibrio tra rispetto della tradizione e ricerca di nuove sonorità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, la comunicazione ufficiale sulla terza serata del Festival: com’è andataLa terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti scorre con la sicurezza di uno spettacolo che ha trovato il proprio ritmo.

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettattori con il 65.6% per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

