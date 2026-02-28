Sanremo 2026 la colpa di Mogol? Non si è mai allineato alle mode della sinistra

A Sanremo 2026, si discute della posizione di Mogol, che non si è mai allineato alle tendenze della sinistra. La sua linea è rimasta fedele a scelte personali e artistiche, senza compromessi con le mode del momento. La polemica si intreccia con commenti che lo paragonano a ragazzi arrabbiati e frustrati, che criticano il mondo circostante senza trovare vie di dialogo.

Mamma mia quanto sono noiosi. Quanto somigliano tristemente a quei ragazzini furibondi col mondo intorno a loro che additano alla maestra il compagno discolo o secchione, che fanno la spia per mettersi in mostra, che battono i piedi capricciosamente per scacciare dagli occhi ciò che a loro non piace. Certa sinistra è così: noiosa, stizzosa, sempre pronta a puntare il ditino accusatore. Sempre scattante quando si tratta di lapidare chi non sta dalla loro parte. Ieri è toccato a Giulio Rapetti, in arte Mogol, un protagonista assoluto del nostro immaginario, un signore che meriterebbe di essere nominato senatore a vita per il modo in cui ha raccontato le emozioni degli italiani, per averli allietati, fatti piangere, ridere, sognare, riflettere.