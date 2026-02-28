Sanremo 2026 inizia la serata finale | la diretta

Sabato 28 febbraio si svolge la quinta e ultima serata di Sanremo 2026, con la diretta che vede protagonisti i cantanti in gara. La serata finale si svolge presso il teatro dell’Ariston, dove il pubblico assiste alle esibizioni e alle premiazioni. La conduzione è affidata a un presentatore che guida gli eventi, mentre il direttore artistico coordina la serata. Le esibizioni dei finalisti sono trasmesse in diretta su canali televisivi e online.

Quinta e ultima serata di Sanremo 2026, sabato 28 febbraio. Insieme al direttore artistico Carlo Conti, Laura Pausini, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti alla co-conduzione del 76esimo Festival della canzone italiana, insieme anche ai mattatori di pre e dopo Festival Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma e Nicola Savino. Ospite speciale Andrea Bocelli, in piazza Colombo i Pooh e sulla Costa Toscana ancora Max Pezzali. Nel corso della serata assegnati anche miglior composizione musicale, miglior testo e premi della critica Mia Martini e Lucio Dalla. Sul palco anche Gino Cecchettin. 21:20 – La promessa delle Bambole di Pezza Le Bambole di Pezza hanno promesso che se fossero state prese a Sanremo si sarebbero tatuate il volto di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

