Sanremo 2026 il bacio tra Gaia e Levante censurato in tv | la Rai si difende

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Gaia e Levante hanno concluso il loro duetto con un bacio sulle labbra, visibile solo in parte in televisione. La scena ha suscitato immediatamente discussioni e polemiche, portando all’intervento della Rai, che si è difesa precisando che il bacio è stato parzialmente censurato durante la trasmissione. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media, alimentando il dibattito sui limiti della trasmissione televisiva.

Dopo il duetto sulle note de “I maschi” di Gianna Nannini, le due artiste si sono baciate sul palco dell’Ariston. In televisione, però, la regia ha cambiato inquadratura proprio in quel momento Sanremo, 28 febbraio 2026 – Il bacio c’è stato, ma in tv si è visto appena. È bastato questo a far esplodere la polemica dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, quando Gaia e Levante hanno chiuso il loro duetto con un bacio sulle labbra sul palco dell’Ariston. Proprio mentre il pubblico applaudiva, l’inquadratura si è allargata e il gesto è risultato quasi “tagliato” per chi seguiva da casa. In poche ore, su X e altre piattaforme, si sono moltiplicati i commenti che parlano di scelta deliberata e di presunta censura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

“Perché non si è visto”. Sanremo 2026, il bacio censurato tra Levante e Gaia e le polemiche: il regista spiegaPer ore, nei corridoi del Festival di Sanremo e soprattutto sui social, non si è parlato d’altro.

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione.

