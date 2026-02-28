Sanremo 2026 | i top e i flop della quarta serata delle cover e dei duetti | dalla frecciata di Grignani a Pausini allo spieghino gratis di Vincenzo Schettini

Nella quarta serata di Sanremo 2026 sono stati protagonisti diversi momenti, tra i più discussi ci sono le cover e i duetti. Durante la serata, si sono susseguite frecciate tra artisti, come quella di un cantante che ha rivolto una battuta a una collega. È stato anche visto un bacio tra due interpreti, mentre altri partecipanti hanno evitato di commentare alcuni episodi. La serata ha visto anche alcune performance che hanno fatto discutere il pubblico.

Flop: Mister X è Alessandro Siani. Ma perché? Appena si è sparsa la voce che ci sarebbe stato un ospite a sorpresa, è partito il totonomi: primo fra tutti, Andrea Pucci che ci ripensa e si presenta. Invece, Mister X è Alessandro Siani. Che attacca con uno scontatissimo campionario dei napoletano, i Jalisse, Morgan e Bugo. Carlo Conti gli fa dà spalla, ma sembra che con la coda dell’occhio guardi l’orologio. E lo guardiamo anche noi: ci manca Lillo, ci manca Ubaldo Pantani, allora meglio andare veloci. Invece no, a Sinai viene concesso quasi più tempo che agli altri. E viene pure da chiedersi: e se fosse stato più “croccante” Pucci? Top: la frecciata geniale di Gianluca Grignani a Laura Pausini Alessandro Siani è rimasto sul palco per tutta la sera, a Gianluca Grignani sono bastati due minuti per regalarci la battuta della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, i duetti della serata cover: il ritorno di Morgan, incrocio Pausini-GrignaniIl Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover.

