Sanremo 2026 i Pooh video integrale conferenza | Iniziamo da qua la festa per i nostri 60 anni

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, i Pooh hanno presentato un video integrale e annunciato l’inizio ufficiale dei festeggiamenti per i loro 60 anni di attività. La band ha condiviso i dettagli sulla partecipazione alla serata finale del festival, dove saranno ospiti. I membri del gruppo hanno parlato delle tappe principali della loro carriera e hanno mostrato entusiasmo per questa ricorrenza speciale.

Ecco cosa hanno raccontato i Pooh nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove saranno ospiti stasera per la finale. I Pooh saranno ospiti della finale del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e si esibiranno dal Suzuki Stage con Uomini soli. Nella conferenza stampa a loro dedicata, Roby Facchinetti parla dell’importante traguardo raggiunto: « Iniziare la celebrazione dei nostri 60 anni da Sanremo ha un significato speciale ed è emozionante, non è una ma due vite. Siamo stati qua nel ’90, siamo tornati con Pippo Baudo, poi la Réunion nel 2016 e nel 2023 con Amadeus. In un simile traguardo c’è tanta vita e condivisione, abbiamo speso la nostra esistenza per il nostro lavoro e dedicato più tempo al progetto che alle nostre famiglie». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

