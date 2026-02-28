Sanremo 2026 i Pooh | Iniziamo da qua la festa per i nostri 60 anni

I Pooh hanno partecipato a una conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, annunciando che saranno ospiti questa sera durante la finale. Hanno dichiarato di iniziare da questo evento la celebrazione dei loro 60 anni di attività musicale. La band ha condiviso alcune riflessioni sul loro percorso e sulla presenza all’edizione di quest’anno.

Ecco cosa hanno raccontato i Pooh nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove saranno ospiti stasera per la finale. I Pooh saranno ospiti della finale del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e si esibiranno dal Suzuki Stage con Uomini soli. Nella conferenza stampa a loro dedicata, Roby Facchinetti parla dell’importante traguardo raggiunto: « Iniziare la celebrazione dei nostri 60 anni da Sanremo ha un significato speciale ed è emozionante, non è una ma due vite. Siamo stati qua nel ’90, siamo tornati con Pippo Baudo, poi la Réunion nel 2016 e nel 2023 con Amadeus. In un simile traguardo c’è tanta vita e condivisione, abbiamo speso la nostra esistenza per il nostro lavoro e dedicato più tempo al progetto che alle nostre famiglie». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

