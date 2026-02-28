Sanremo 2026 | i nomi dei Big ti sorprenderanno dietro gli pseudonimi ci sono scelte incredibili

A Sanremo 2026 i nomi dei Big sono stati scelti con cura e nascondono storie e personalità diverse. Ogni artista ha adottato uno pseudonimo che rappresenta un aspetto della propria identità, spesso ispirato a personaggi leggendari o a eventi significativi. I nomi d’arte sono stati selezionati per creare un’immagine distintiva e sorprendente, lasciando intuire un legame tra identità reale e personaggio di scena.