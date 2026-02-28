Sanremo 2026 | gli ospiti della serata finale del Festival

Per la serata finale di Sanremo 2026 sono stati annunciati gli artisti e i personaggi che saliranno sul palco. Tra i partecipanti ci sono musicisti, attori e personaggi dello spettacolo invitati per esibirsi e intrattenere il pubblico presente e quello che segue l’evento in televisione. La serata si svolgerà come da programma, con le esibizioni e le premiazioni previste.

Quali sono gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – sabato 28 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti, Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, vedremo Andrea Bocelli, i Pooh (al Suzuki Stage), Max Pezzali (sulla nave Costa). Poi ancora Gino Cecchettin (padre di Giulia) che parlerà della sua Fondazione. Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l'ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda seratanotte.