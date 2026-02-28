Sanremo 2026 gli ascolti della serata dei duetti | Conti vola al 65% di share

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da un presentatore noto, gli ascolti hanno raggiunto un picco del 65% di share. La serata, dedicata ai duetti, ha visto una partecipazione elevata di pubblico e un'affluenza significativa di telespettatori. I dati indicano che circa 11 milioni di persone hanno seguito l'evento in diretta.

Bene, insomma, se confrontata con le altre sere, ma non benissimo, se paragonata al 2025, vinta da Annalisa e Giorgia, un autentico trionfo e record di sempre. Resta comunque il quarto miglior risultato dal 1995 di Pippo Baudo (all’epoca ha fatto 65,8% di share) e dopo le due edizioni di Amadeus del 2024 (67,8%) e del 2023 (66,5%). Nello specifico, secondo i dati Auditel, la prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14 milioni 39 mila spettatori con il 64,4% di share. La seconda (dalle 23.42 all’1.41) da 7 milioni 519 mila con il 67,9% di share. Il picco d’ascolto è arrivato alle 22.08 con 15 milioni 800 mila spettatori, quello di share invece all'1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

