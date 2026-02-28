Sanremo 2026 gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Maria Antonietta ha indossato un abito disegnato dallo stilista X, mentre Colombre ha scelto un completo firmato da Y. Entrambi i look sono stati mostrati sul palco durante la performance di chiusura del festival. Le due artiste hanno scelto outfit distinti, riflettendo le rispettive personalità e stili.

Quali sono gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dai due artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Maria Antonietta e Colombre per il Festival di Sanremo 2026? Il duo, all’esordio al Festival, sarà seguito da Francesca Piovano: “Hanno pertanto un’identità ben definita e abbiamo cercato di mantenerla», le sue parole a Vanity Fair. Abbiamo visto gli abiti di Maria Antonietta e Colombre per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

