Sanremo 2026 gli abiti di Laura Pausini per la serata finale del Festival | look stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato due abiti distinti. La cantante ha scelto due look curati da uno stilista noto per le sue creazioni eleganti e raffinate. La prima mise è un vestito lungo con dettagli luminosi, mentre la seconda è un abito più sobrio con linee pulite. La scelta degli abiti ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente in sala.

Quali sono gli abiti (vestiti) di Laura Pausini per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Qual è lo stilista di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini solitamente è vestita da grandi maison di moda e stilisti di fama, con collaborazioni frequenti con Giorgio Armani (per vari tour e eventi), Versace (come all'Eurovision 2022), e altri, includendo designer come Alessandro Vigilante e case come Balestra, spesso supportata dal suo stylist Nick Cerioni.