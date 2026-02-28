Sanremo 2026 gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, il gruppo Bambole di pezza indossa abiti scelti appositamente per l'occasione. La scelta stilistica e gli outfit sono stati curati da uno stilista noto nel settore. La 76esima edizione della manifestazione si distingue anche per questa particolare scelta di look da parte del gruppo.

Quali sono gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dalle artiste al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Bambole di pezza per il Festival di Sanremo 2026? La band rock, secondo le anticipazioni sarà vestita da Susanna Ausoni (che seguirà anche Tommaso Paradiso). Il loro look sarà fedele alla loro identità. Abbiamo visto gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 • Le bambole di Pezza #sanremo #sanremo2026

#Sanremo2026 Serata cover: Bambole di Pezza con la regina dei cartoni Cristina D’Avena nel successo che unisce più generazioni ‘Occhi di gatto’ Codice Televoto: 07 x.com