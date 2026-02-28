Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, i Pooh sono stati protagonisti indossando abiti scelti da uno stilista noto. I loro look sono stati presentati durante l’evento, senza specificare dettagli sui capi o sui designer coinvolti. La presenza degli artisti ha attirato l’attenzione sui loro outfits, che sono stati mostrati pubblicamente durante la trasmissione.

Quali sono gli abiti dei Pooh, ospiti stasera nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la loro apparizione sul palco di Piazza Colombo per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dagli artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista dei Pooh per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il gruppo per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto gli abiti dei Pooh ospiti stasera (serata finale in piazza Colombo) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti dei Pooh ospiti serata finale del Festival: look e stilista

