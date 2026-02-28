Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice | chi è la giornalista del Tg1

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, sarà la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2026. La notizia è stata annunciata recentemente e ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La sua presenza in questa veste rappresenta un momento importante per la manifestazione, che si prepara ad accogliere la sua partecipazione.