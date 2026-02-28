Durante la serata di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha raccontato di aver provato un’emozione diversa dal solito, salendo sul palco con suo figlio Pietro. Morandi, che ha già calcato molte volte quella scena, ha descritto l’esperienza come unica e indelebile, sottolineando l’importanza del momento condiviso con il figlio. La serata ha visto Morandi protagonista, accompagnato da un'emozione speciale.

BOLOGNA – “Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”. Così Gianni Morandi, con un cuore, commenta sui suoi canali social il duetto a sorpresa con il figlio Tredici Pietro, sulle note di ‘Vita’, nella serata delle cover al festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026: Gianni Morandi, “Stasera un’emozione diversa da tutte le altre”

Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altreGianni Morandi ha fatto una sorpresa al figlio Pietro salendo sul palco dell’Ariston per cantare insieme a lui Vita di Lucio Dalla.

Gianni Morandi canta a sorpresa col figlio Tredici Pietro a Sanremo, poi commosso lo abbraccia: “Un’emozione che mi porterò dentro per sempre”Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo.

Gli 81 anni di Gianni Morandi - La volta buona 11/12/2025

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Gianni Morandi e Alessandro Gassmann: le dediche per i figli a Sanremo 2026; Tredici Pietro a Sanremo, la dedica di papà Gianni Morandi: Orgoglioso del tuo coraggio, resti sempre il nostro bambino; Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi.

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro. Ma spunta il giallo sul regolamentoDurante la serata della cover, Gianni Morandi irrompe a sorpresa sul palco dell'Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro. libero.it

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverIl cantante si commuove dopo l'esibizione con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo, la diretta della quarta serata: Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro, il bacio di Levante e Gaia, Dargen D’Amico trasforma “Su di noi” in una canzone contro la guerra x.com

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle cover - facebook.com facebook