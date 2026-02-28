Sanremo 2026 Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro | Qualcosa che mi porterò dentro per sempre

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha eseguito un duetto improvvisato con il suo figlio Tredici Pietro, attirando l’attenzione dei presenti. Sul palco del Teatro Ariston, non sono stati presenti solo gli artisti di accompagnamento, ma anche un momento inaspettato e molto personale tra padre e figlio. Morandi ha commentato l’esperienza come qualcosa che conserverà nel cuore per sempre.

