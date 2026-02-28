Sanremo 2026 Fulminacci | Sto cercando di sfidare la scaramanzia perché per esperienza personale purtroppo i rituali non funzionano – IL VIDEO

Fulminacci è stato visto al Festival di Sanremo 2026 mentre presentava il suo brano “Stupida Sfortuna”. Elegante e sorridente, ha dichiarato di cercare di sfidare la scaramanzia, perché, secondo la sua esperienza, i rituali non funzionano. La sua presenza sul palco e le parole pronunciate sono state catturate in un video che circola tra i partecipanti e gli appassionati.

Elegante, sobrio, sorridente. Fulminacci è apparso in gran forma e soddisfatto del percorso del brano in gara al Festival di Sanremo 2026 “Stupida Sfortuna”. “È stata una settimana stupenda, – ha affermato – mi sono divertito ogni giorno, giornate piene ma sempre col sorriso, ogni serata è andata sempre meglio. Il pezzo sta piacendo tantissimo, tutte le persone che incontro mi dicono che ne sono innamorate, la cantante tutti, sono davvero contento e questo non è mai scontato. Soprattutto in un contesto in cui non c ‘è solo il pubblico che già mi conosceva, quindi non potrei essere più soddisfatto”. E ancora: “Riti scaramantici? In realtà sto adottando la tecnica dell’antiscaramanzia, mercoledì sera, prima di esibirmi, sono passato addirittura sotto una scala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

