Sanremo 2026 Fulminacci | Elegante e vintage sia nel brano che nel look

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Fulminacci ha parlato del suo stile e del brano in gara, intitolato Stupida sfortuna. Ha descritto il suo look come elegante e vintage, e ha spiegato che anche la canzone segue questa stessa linea estetica. La partecipazione avviene in occasione della 74ª edizione del festival della musica italiana.

Ecco cosa ha raccontato Fulminacci nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove ha partecipato con il brano Stupida sfortuna. Fulminacci è tornato per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, con il brano Stupida sfortuna, e nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato delle sue prime esibizioni: « La canzone sta piacendo molto, non è scontato in un contesto in cui non c’è solo il pubblico che già ti conosce. Alla vittoria ci penso, probabilmente vincerò stasera (ride). Ieri mi sono divertito, abbiamo fatto un omaggio a un pezzo iconico degli anni ’70, volevo fare tanto un’esibizione in bianco e nero in televisione, mi è piaciuto sia uscito il lato giocoso e simpatico di Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Fulminacci, Stupida sfortuna, testo del brano in gara a Sanremo 2026Fulminacci sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna, brano che potrebbe diventare un inno generazionale, ecco il testo.

Sanremo 2026, Fulminacci chi è: in gara con il brano ‘Stupida sfortuna’(Adnkronos) – Fulminacci è uno dei 30 concorrenti big del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston...

Sanremo 2026 - Fulminacci alle prove con l'orchestra

