Al Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini sono saliti in sala stampa questa mattina per una conferenza dedicata. All’arrivo al teatro Ariston, i due artisti hanno salutato i giornalisti e ringraziato per la presenza, nonostante l’orario mattutino. Durante l'incontro, Fedez ha scherzato sulla possibilità di dedicarsi a festini bilaterali, lasciando trasparire un tono informale.

Conferenza stampa di buon mattino per Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo. All’arrivo al teatro Ariston, i due hanno salutato e ringraziato la stampa per la presenza nonostante l’orario. “Magari avessi tempo per i festini bilaterali”, ha scherzato Fedez rispondendo a una reporter in sala. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Fedez-Masini in sala stampa: "Magari avessi tempo per i festini bilaterali"

Sanremo 2026, le nostre Pagelle della prima serata. La Sala Stampa premia Fedez & Masini, Arisa, Brancale, Fulminacci e DitonellapiagaLa classifica ufficiale dei primi cinque (non in ordine di posizione) basata sul voto della giuria stampa, web, radio e tv vede premiare Arisa,...

Leggi anche: Sanremo 2026: dopo la prima serata Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Giuria sala stampa: anche Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez & Masini tra i primi cinque

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

Contenuti e approfondimenti su Fedez Masini.

Temi più discussi: Festival di Sanremo Accessibile 2026 - LIS | Fedez & Marco Masini - Male necessario - Video; Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Fedez con Marco Masini e Stjepan Hauser a Sanremo 2026, la cover di Meravigliosa creatura; Male necessario di Fedez e Marco Masini, il significato del testo a Sanremo 2026.

Chi vince Sanremo 2026 dopo le Cover: è lotta fra Da Vinci, Fedez & Masini e BrancaleS tasera verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Dopo le prime quattro serate, i bookmaker e i siti di scommesse hanno stabilito chi, per loro, è il probabile trionfatore della 76a ... iodonna.it

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano 'Male necessario'Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. I due artisti ... adnkronos.com

Sanremo: Fedez e Masini tra i favoriti, ma c’è un nome che scalda i pronostici - facebook.com facebook

Male Necessario (Fedez / Masini). La mia voce oggi ha sfumature che vent'anni fa non conoscevo. Ho provato a usarle per raccontarvi questa canzone a modo mio. Un piccolo frammento del mio presente. #Sanremo2026 #LAura #MaleNecessario #Elleapo x.com