Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, Fedez ha detto che, grazie a Marco Masini, ha imparato a conoscere meglio la Fiorentina. Ha anche spiegato che Masini utilizza spesso il calcio come modo per mantenere la calma prima di esibirsi, parlando di partite e giocatori. La discussione si è concentrata sulla loro collaborazione e sui metodi usati dal cantante toscano.

“Marco ha una tecnica particolare per trasmettere calma prima di salire sul palco: parlare di calcio. In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina. Prima della prima serata, io chiedevo di prepararci e lui mi ha detto “Forza Viola”. Nella seconda serata avevamo il direttore sportivo della Fiorentina Paratici nel dietro le quinte e Marco mi ha detto che dovevamo fare una bella figura quella sera”. È quanto rivela Fedez in conferenza stampa al Festival di Sanremo, riferendosi a Marco Masini con il quale è in concorso con ‘Male necessario’. Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Fedez in conferenza stampa: "Con Masini sono diventato esperto di Fiorentina"

