Sanremo 2026 Fedez e Marco Masini video integrale conferenza | Quando c’è empatia artistica non conta il personaggio che si è

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini hanno presentato il brano “Male necessario”. I due artisti hanno parlato del loro lavoro, sottolineando che l’empatia artistica supera il ruolo o l’immagine pubblica di ciascuno. La conferenza si è svolta in modo diretto, con domande e risposte tra i presenti e gli artisti, senza commenti su altri aspetti.

Ecco cosa hanno raccontato Fedez e Marco Masini nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipano con il brano Male necessario. Fedez e Marco Masini hanno partecipato in duetto al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e nella conferenza stampa a loro dedicata, ha preso prima la parola il rapper milanese: « Siamo felici di come è stata l'accoglienza, stiamo cercando con quest'esperienza sanremese di entrare sempre di più dentro la canzone, oggi siamo gasati nell'avere modo di eseguirla di nuovo. Il contributo di Marco è stato fondamentale per dare struttura al brano, per me è un onore, rappresenta la storia della musica italiana.

Fedez in conferenza stampa questa mattina a Sanremo: «Marco Masini ha subito in maniera gratuita delle vessazioni ingiustificate, io invece sono sempre stato il nemico di me stesso». x.com