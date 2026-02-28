Sanremo 2026 dov' è Bianca? | colpo di scena chi spunta tra i ballerini di Raf

Durante la serata cover di Sanremo 2026, Carlo Conti ha interrotto l’esibizione di Raf con i The Kolors, chiedendo “Dov’è Bianca?” e creando sorpresa tra il pubblico e gli artisti presenti. La domanda ha catturato l’attenzione generale, lasciando spazio a un momento inaspettato nel corso della manifestazione. La scena ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i presenti in sala.

"Dov'è Bianca?": Carlo Conti ha spiazzato Raf al termine della sua esibizione sulle note del brano The riddle insieme ai The Kolors durante la serata cover di Sanremo. Dopo aver portato i fiori ai cantanti, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha chiesto dove fosse "Bianca", lasciando tutti col dubbio e la curiosità di capire di chi si trattasse. Dopo averla chiamata più volte, ecco che dal corpo di ballo di Raf si fa avanti una ragazza dalla folta chioma riccia. "È la figlia di Raf", svela allora Conti cogliendo di sorpresa tutti. A quel punto la giovane saluta affettuosamente il padre con un bacio sulla guancia. Emozionato il papà.