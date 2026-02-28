Sanremo 2026 dopo il bacio di Levante e Gaia un’altra ‘sorpresa’ Ma davanti alle telecamere

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, si sono susseguite esibizioni e classifiche, ma l’attenzione si è spostata su un episodio che si è verificato dopo la diretta. Dopo la conclusione dell’evento, davanti alle telecamere si è verificato un nuovo momento imprevisto, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

La serata delle cover del Festival di Sanremo si è chiusa tra applausi e classifiche, ma a far discutere è stato soprattutto ciò che è accaduto dopo la puntata. Il bacio tra Gaia Gozzi e Levante, andato in scena durante l’esibizione, ha fatto scoppiare un vero e proprio caso mediatico che ha continuato a rimbalzare per ore sui social e nei programmi collegati al Festival. In diretta televisiva il momento era stato inquadrato da lontano, risultando poco visibile. Proprio quell’immagine ha acceso le prime accuse di “censura”, con numerosi utenti che hanno segnalato la scelta della regia come sospetta. Nel giro di pochi minuti, su X e Instagram si è acceso un dibattito acceso, con commenti indignati e prese di posizione da parte di volti noti dello spettacolo e della politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura: è rivolta sui socialSi è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

Leggi anche: Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta un bacio (ma non si vede)

