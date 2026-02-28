sanremo 2026 ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover con the lady is a tramp insieme a tony pitony

Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 con il suo duetto con Tony Pitony sulle note di The Lady Is A Tramp. La versione originale del brano fu registrata nel 1937 per il musical Babes In Arms, e in quell’occasione fu interpretata da Mitzi Green. Una delle versioni più celebri, tuttavia, è quella pubblicata da Frank Sinatra insieme ad Ella Fitzgerald, e proprio a questa versione si è ispirato il duo che si è esibito sul palco dell’Ariston. Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover La classifica definitiva della quarta serata di Sanremo 2026 Chi è Tony Pitony Ditonellapiaga ha vinto la serata delle cover... 🔗 Leggi su Virgilio.it

