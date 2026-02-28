Sanremo 2026 Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata cover | sul podio sale il Salento con la musica della salentina Bubbico

Da quotidianodipuglia.it 28 feb 2026

A Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony si sono aggiudicati la vittoria nella serata dedicata alle cover con l’esecuzione di

Ditonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con 'Hit the road Jack', al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con 'Quello che le donne non dicono'. Il verdetto è stato ottenuto dal voto di tutte e tre le giurie (giuria della Sala Stampa, Tv e Web con un peso del 33%, giuria delle Radio con un peso del 33% e Televoto con un peso del 34%) e non fa media per la vittoria del festival. Il Salento sul podio Sul podio sale anche il Salento con la musica di Carolina Bubbico: suo l'arrangiamento "folle" che ha portato alla vittoria Ditonellapiaga e Tony Pitoni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

