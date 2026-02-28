Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno interpretato insieme “The lady is a tramp” conquistando la serata cover. La loro performance è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla giuria, che ha premiato l’esibizione con un punteggio elevato. La serata ha visto anche altri artisti esibirsi con cover di brani famosi, ma quella di Ditonellapiaga e TonyPitony si è distinta.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha consegnato il suo verdetto. Come da tradizione ormai consolidata, la serata dedicata alle cover e ai duetti rappresenta un capitolo a sé nel racconto del Festival, una parentesi in cui gli artisti in gara possono reinterpretare brani del repertorio nazionale e internazionale, spesso affiancati da ospiti d’eccezione. E quest’anno il pubblico, insieme alle giurie, ha decretato un trionfo inaspettato. Questo perché Ditonellapiaga e TonyPitony si sono aggiudicati la vittoria con una travolgente interpretazione di The lady is a tramp. La serata del 27 febbraio ha visto susseguirsi sul palco dell’Ariston trenta esibizioni, ciascuna con la propria personalità e il proprio approccio alle cover. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony conquistano la serata cover con The lady is a tramp

