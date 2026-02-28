Sanremo 2026 Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata delle cover | la classifica completa

Nella serata delle cover a Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Tony Pitony si aggiudicano il primo posto, mentre Sayf e Arisa si posizionano rispettivamente al secondo e terzo. Tredici Pietro si conquista il quinto posto grazie a una performance con il padre, che viene molto apprezzata dal pubblico. La classifica completa è stata resa nota al termine della serata.

Ecco la classifica completa della serata delle cover di Sanremo 2026. La classifica della serata cover Una serata tra nostalgia e contaminazioni Ditonellapiaga con Tony Pitony ha convinto per coerenza e presenza scenica, mentre Sayf, affiancato da due voci riconoscibili come quelle di Alex Britti e Mario Biondi, ha costruito un'esibizione solida e compatta. Sul terzo gradino del podio Arisa, sostenuta dal Coro del Teatro Regio di Parma, in una performance che ha puntato tutto sull'intensità. Subito fuori dal podio le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena, in un incontro che ha unito mondi apparentemente lontani, e Tredici Pietro, che ha acceso l'Ariston con l'ingresso a sorpresa di Gianni Morandi.

La classifica della serata cover di Sanremo 2026: vince Ditonellapiaga con Tony PitonyÈ il tandem composto da Ditonellapiaga e Tony Pitony ad aggiudicarsi la serata cover del Festival di Sanremo 2026.

