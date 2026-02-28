Sanremo 2026 Ditonellapiaga chi è | la vincitrice della serata cover

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, si è esibita Ditonellapiaga con il brano

(Adnkronos) – Ditonellapiaga torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 per la serata finale di oggi, sabato 28 febbraio, con il brano 'Che fastidio!'. La cantante è reduce dalla vittoria di ieri nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di 'The Lady Is a Tramp', celebre brano di Frank Sinitra. L'esibizione.

