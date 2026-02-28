Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Dargen D’Amico ha presentato il brano “AI AI” in gara. Il musicista ha anche partecipato ai duetti, esibendosi con Pupo e Fabrizio Bosso. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, contribuendo ai momenti salienti di questa edizione.

Dargen D’Amico è tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano in gara “AI AI”. Ma è nella serata dei duetti che l’artista ha scelto di spostare l’asse della performance su un terreno ancora più narrativo e “politico” nel senso più alto del termine: sul palco dell’Ariston si è esibito insieme a Pupo e al trombettista Fabrizio Bosso in una versione inedita di “Su di noi”. La traccia è disponibile anche negli store digitali con un titolo diverso, carico di significato: “Il giorno dell’armistizio”. Tre mondi diversi, un’unica visione. L’incontro tra Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso è diventato una contaminazione sorprendente: tre sensibilità lontane – rap d’autore, grande canzone italiana e jazz – unite in un racconto musicale che attraversa generazioni e linguaggi senza perdere intensità emotiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Sanremo 2026: Dargen D’Amico porta “AI AI” in gara e sorprende ai duetti con Pupo e Fabrizio Bosso

Dargen D'amico racconta il significato del suo brano "Ai Ai" in gara a Sanremo 2026 e del duetto con Fabrizio Bosso e Pupo. Video-intervista(askanews) – Dargen D’Amico è in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano AI AI.

Chi è Fabrizio Bosso, il trombettista che duetta con Dargen D’Amico e Pupo a Sanremo 2026Fabrizio Bosso è il trombettista che accompagnerà Dargen D'Amico e Pupo nella quarta serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti e contenuti su Fabrizio Bosso.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Dargen D'Amico - AI AI - Video; Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Testo e recensione della canzone; Il look di Dargen D'Amico a Sanremo 2026 e l'idea di trasformare il corpo in uno spazio abitato; Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D'Amico.

Dargen D'Amico a Sanremo 2026 nel look della quarta serata riscrive l'eleganza maschile con rilassatezzapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso a Sanremo 2026, il duetto e la cover di Su di noiLeggi su Sky TG24 l'articolo Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso a Sanremo 2026, il duetto e la cover di Su di noi ... tg24.sky.it

Ti è piaciuta "Su di noi" cantata da Dargen D'Amico con Pupo Ghinazzi e Fabrizio Bosso Vivi il 76° Festival di Sanremo con #Radio2 #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Nella serata delle cover e dei duetti viene affiancato da Pupo e Fabrizio Bosso per cantare Su di noi x.com