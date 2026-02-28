Sanremo 2026 Conti | Stasera farò un annuncio Chissà potrei rimanere io

Stasermo 2026, il conduttore annuncia che stasera farà un grande annuncio e potrebbe lasciare il suo ruolo. Dice che il festival è in buona forma e che non è l’unico a lasciare, riconoscendo anche il lavoro di Baglioni e Amadeus prima di lui. La serata promette sorprese e novità per il futuro della manifestazione.

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti misterioso sulla serata finale di stasera in merito alle scelte sulla stagione futura. "Il Festival è in grandissima salute, non sono l'unico a lasciare il Festival. Il merito è anche di Baglioni e Amadeus, prima di me. È stato un crescendo costante ed è in ottima salute, è importante che ci sia qualche rinnovamento, qualche testa nuova, per portare nuova linfa al festival che comunque non ne ha bisogno. Magari potrei rimanere io". "Ho avuto l'autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera."

“Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027, chissà…potrei essere io. Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1”: così Carlo ContiLa macchina del Festival di Sanremo non fa in tempo a chiudere un’edizione che già progetta la successiva.

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Stasera l’annuncio del conduttore 2027. Su Tredici Pietro e Morandi: nessun favoritismo»Il bacio, all’apparenza censurato, tra Levante e Gaia, un po’ come Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

sanremo 2026 conti staseraSanremo 2026, in diretta la finale oggi: news, cantanti e ospiti, Conti potrei restare io nel 2027, lo dirò staseraLe news dell'ultima serata di Sanremo con la finale e il vincitore: stasera Carlo Conti e Laura Pausini conduttori con Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti ... fanpage.it

Stasera la finale di Sanremo 2026. Conti: Epilogo apertissimo come non mai. Il futuro del Festival: Spero ci sia una donna o un giovane o Magari resto…Tutto pronto per la finale di Sanremo 2026. Su Rai 1 questa sera verrà decretato il vincitore assoluto della 76esima edizione ... dire.it

