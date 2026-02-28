Stasermo 2026, il conduttore annuncia che stasera farà un grande annuncio e potrebbe lasciare il suo ruolo. Dice che il festival è in buona forma e che non è l’unico a lasciare, riconoscendo anche il lavoro di Baglioni e Amadeus prima di lui. La serata promette sorprese e novità per il futuro della manifestazione.

Home > Video > Sanremo 2026, Conti: "Stasera farò un annuncio. Chissà, potrei rimanere io" “Il Festival è in grandissima salute, non sono l’unico a lasciare il Festival. Il merito è anche di Baglioni e Amadeus, prima di me. È stato un crescendo costante ed è in ottima salute, è importante che ci sia qualche rinnovamento, qualche testa nuova, per portare nuova linfa al festival che comunque non ne ha bisogno. Magari potrei rimanere io”. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti misterioso sulla serata finale di stasera in merito alle scelte sulla stagione futura. “Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti: "Stasera farò un annuncio. Chissà, potrei rimanere io"

“Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027, chissà…potrei essere io. Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1”: così Carlo ContiLa macchina del Festival di Sanremo non fa in tempo a chiudere un’edizione che già progetta la successiva.

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Stasera l’annuncio del conduttore 2027. Su Tredici Pietro e Morandi: nessun favoritismo»Il bacio, all’apparenza censurato, tra Levante e Gaia, un po’ come Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Altri aggiornamenti su Sanremo.

Temi più discussi: La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, Conti esulta per gli ascolti e lascia conferenza in anticipo: Devo preparare sorprese per stasera; Sanremo 2026, la seconda serata: la scaletta completa e il commento di Carlo Conti sugli ascolti.

Sanremo 2026, in diretta la finale oggi: news, cantanti e ospiti, Conti potrei restare io nel 2027, lo dirò staseraLe news dell'ultima serata di Sanremo con la finale e il vincitore: stasera Carlo Conti e Laura Pausini conduttori con Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti ... fanpage.it

Stasera la finale di Sanremo 2026. Conti: Epilogo apertissimo come non mai. Il futuro del Festival: Spero ci sia una donna o un giovane o Magari resto…Tutto pronto per la finale di Sanremo 2026. Su Rai 1 questa sera verrà decretato il vincitore assoluto della 76esima edizione ... dire.it

#Sanremo: Vi è piaciuta l'esibizione di #BelenRodriguez che nella serata delle cover ha cantato con #SamuraiJay - facebook.com facebook

Quando mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti in conferenza all'Ariston circa un annuncio stasera "non troppo tardi" sul festival del 2027, stanno alimentando ipotesi e congetture. La voce più insistente parla di un possibile x.com