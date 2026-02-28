Prima della finale del Festival di Sanremo 2026, Conti ha commentato la situazione internazionale, affermando che in Italia si può festeggiare liberamente anche in presenza di un attacco all’Iran. Nel corso della serata, Frassica ha scherzato dicendo di arrivare tardi per guardare La ruota della fortuna. La serata si prepara a concludere l’evento musicale con le esibizioni finali.

È tutto pronto per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo. Dopo il trionfo di Ditonellapiaga nella serata delle cover, che ha visto come protagonista anche il cantante Tony Pitony, i 30 artisti in gara torneranno a calcare il palco dell’Ariston per l’ultima volta, cercando di convincere il pubblico e la giuria a votare per loro. Ad accompagnare Carlo Conti, direttore artistico, e Laura Pausini, co-conduttrice fissa di questa edizione, ci saranno questa sera anche la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica. Superospite Andrea Bocelli. Lo show di Frassica: «Grazie per l’invito ma entro un po’ più tardi». «Sono curioso di vedere chi vincerà, Quest’anno la partita è aperta come non mai», ha detto Conti in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Conti prima della finale: «Attacco all’Iran? Noi festeggiamo in un paese libero». Frassica provoca: «Arrivo tardi, guardo La ruota della fortuna»La conferenza stampa per l'ultima cruciale giornata della kermesse canore. Il comico siciliano affiancherà il direttore artistico, insieme a Giorgia Cardinaletti, sul palco dell'Ariston ... open.online

