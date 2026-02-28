Sanremo 2026 Conti | Nessun divieto ai parenti su palco con Gassmann solo un equivoco

Durante l'edizione di Sanremo 2026, il conduttore ha spiegato che non ci sono restrizioni per i parenti sul palco, precisando che con Gassmann si è trattato solo di un equivoco. Ha citato esempi di altre presenze di familiari, come la madre di Sayf e la sorella di Serena Brancale, confermando che il regolamento non vieta l'accesso ai parenti.

“Perché Morandi e non Gassmann? Il Regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente, c’era anche la madre di Sayf, c’era la sorella di Serena Brancale e tanti altri genitori e parenti. Credo ci sia stato un piccolo equivoco, se mi avesse chiamato e detto ‘voglio fare il duetto con Leo’, figuriamoci”. Questa la risposta del conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti allo sfogo di Alessandro Gassmann sui social che ha parlato di due trattamenti differenti rispetto alla presenza di Gianni Morandi sul palco assieme al figlio Tredici Pietro. “Parliamo di uno tra i più straordinari attori della sua generazione, cognome gigante e famiglia che sta esprimendo tutto il suo valore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

