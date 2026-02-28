Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv | dove vederla live

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 12, si svolge al Casinò di Sanremo una conferenza stampa con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, e i rappresentanti della Rai. L’evento viene trasmesso in streaming e in diretta tv. La conferenza è aperta al pubblico e viene seguita dai giornalisti presenti in loco.

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, intorno alle ore 12 a Sanremo, per la precisione al Casinò, si terrà la conferenza stampa del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con la stampa in cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa. Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. L'incontro con la stampa verrà trasmesso ogni mattina post serata del Festival di Sanremo 2026 dalle ore 11,4512 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.