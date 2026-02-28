Sanremo 2026 conferenza serata finale | Pooh Cardinaletti polemiche bacio e Morandi

Durante la conferenza stampa della serata finale del Festival di Sanremo 2026, sono state presentate le dichiarazioni di Carlo Conti, Laura Pausini, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti. Sono stati discussi i dettagli della serata e alcune polemiche sono emerse, tra cui un bacio che ha suscitato attenzione. È stato inoltre annunciato l’intervento di Pooh e di Morandi.

Ecco tutte le dichiarazioni di Carlo Conti, Laura Pausini, Nino Frassica, Giorgia Cardinaletti nella conferenza stampa della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Ore 13:22, Conti sul futuro del Festival e sulla presenza dei Pooh in piazza e non all’Ariston: « Io, Amadeus e Baglioni lasciamo un evento in grandissima salute. Importante che ci sia qualche testa nuova per portare linfa fresca. Magari stasera vi potrei dire che rimango io. Stasera faremo un annuncio. Per celebrare i 60 anni di carriera della band, i Pooh hanno deciso di comune accordo con noi di cantare ‘Uomini soli’ in mezzo alla gente, tra i sanremesi e i turisti. Hanno festeggiato tante volte altri momenti della loro carriera dentro l’Ariston ma questa volta hanno voluto farlo in mezzo al loro pubblico, per loro la dimensione live è importante ». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finaleSarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell’informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella...

Pooh ospiti a Sanremo 2026 per la serata finaleSANREMO – “È ufficiale, saremo ospiti a Sanremo il giorno della finale: sabato 28 febbraio! Per noi sarà una grande emozione tornare su quel palco...

