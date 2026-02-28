Mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026 e il cielo sopra l’Ariston si riempie di pianeti nei segni d’Acqua. Secondo l’oroscopo, Tommaso Paradiso, Cancro, è considerato il favorito assoluto, mentre Eddie Brock rappresenta la grande sorpresa della serata. I segni di Fuoco, invece, stanno vivendo una serata in salita. In questo clima cosmico, le stelle sembrano influenzare le performance e le aspettative dei partecipanti.

Mercurio, però, è retrogrado in Pesci. Qualsiasi pronostico può ribaltarsi. A Sanremo, come nelle stelle, spesso vince chi nessuno aveva previsto. Ecco l'analisi astrologica dei 30 big in gara alla luce dei transiti della settimana Mancano poche ore alla finale e il cielo sopra l’Ariston. In questi giorni di Festival cinque pianeti attraversano il cielo nei segni d’Acqua. Sole, Venere e Mercurio transitano nei Pesci e Luna e Giove in Cancro. Un’ondata emotiva che premia chi riesce ad arrivare dritto al cuore del publico, con romanticismo, emozione, memoria, cura, e anche un pò di nostalgia. C’è però un elemento che tiene tutti con il fiato sospeso: Mercurio che è retrogrado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, chi vince secondo l’oroscopo: Tommaso Paradiso (Cancro) è il favorito assoluto dalle stelle. Eddie Brock è la sorpresa cosmica, serata in salita per i segni di Fuoco

Sanremo 2026, per Eddie Brock calcetto di mattina dopo la prima serataMomento di scarico dalle tensioni accumulate dopo la prima serata di Sanremo 2026 per Eddie Brock.

Sanremo 2026, l’abito di Eddie Brock per la quarta serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Eddie Brock per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso...

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tommaso Paradiso.

Temi più discussi: Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Sanremo 2026, i bookmaker spingono Serena Brancale: più discordanti i pareri delle intelligenze artificiali - I pronostici; Il toto vincitori di Sanremo 2026 tra pronostici e podio ideale; Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito.

Sanremo 2026, le anticipazioni della finale: scaletta ufficiale, ospiti, orario, classifica (e chi vince il Festival)Nel quinto e ultimo appuntamento della kermesse condotta da Carlo Conti va in scena la finalissima: i favoriti, Bocelli, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice ... libero.it

Chi vince il Festival di Sanremo 2026? Tutti i favoritiA breve sapremo chi sarà il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Chi salirà sul podio? Tutti i favoriti alla vittoria. ildigitale.it

Saremo nella città dei fiori e per l’occasione le vetrine si riempiono di omaggi floreali: in questa edizione spiccano i fiori in Lego, al club dei Romantici di Tommaso Paradiso. Ecco come vengono realizzati. - facebook.com facebook

Le pagelle Cristina D'Avena che canta i Led Zeppelin, una bestemmia (voto 4); Tommaso Paradiso e gli Stadio spaccano (8) x.com