Sandro Munari muore la leggenda del rally | aveva 85 anni

Si è spento “Il Drago”: era soprannominato così Gianni Munari, 85 anni, il mago del Rally morto a Bologna dopo una lunga malattia. Il suo talento fu enorme e smisurato, tale da essere il primo italiano a vincere il campionato mondiale (all’epoca chiamata Coppa Fia) nel 1977 con la sua Lancia Stratos. Una carriera irripetibile. Nato nel 1940 nella cittadina di Cavarzere (Venezia), si è affacciato al mondo dei motori poco dopo i 20 anni iniziando prima con i go-kart e poi come navigatore di Arnaldo Cavallari, anch’esso un pilota automobilistico morto nel 2016. Insieme si sono tolti enormi soddisfazioni con la loro (la prima auto) Alfa Romeo Giulia TI Super Quadrifoglio grazie alla quale hanno trionfato al primo Rally a San Martino di Castrozza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

