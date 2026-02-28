Samsung ha recentemente rilasciato un aggiornamento di febbraio che modifica significativamente il menu recovery sui telefoni Galaxy, eliminando alcuni strumenti utili per gli utenti più esperti. La novità riguarda specificamente le funzionalità disponibili nel menu di ripristino, con alcune voci che sono state rimosse rispetto alle versioni precedenti. La modifica coinvolge diversi modelli della gamma Galaxy.

Un aggiornamento di febbraio rilasciato da Samsung sta modificando in modo sostanziale il menu recovery sui dispositivi Galaxy. Secondo fonti di settore, la sezione di recupero è stata notevolmente snellita, offrendo esclusivamente tre opzioni essenziali. L’assenza di una dichiarazione ufficiale lascia aperte interpretazioni diverse e non esclude un possibile legame con voci su cambiamenti futuri della Modalità Download. Con l’aggiornamento di febbraio, la Recovery sui device Galaxy presenta un elenco drasticamente ridotto. Le opzioni visibili diventano solo tre: riavvia sistema ora, cancella dati reset di fabbrica, e spegnimento. In seguito a questa gestione, la pagina di recupero non mostra più strumenti avanzati per l’intervento manuale sul sistema. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung elimina strumenti chiave per utenti avanzati sui telefoni galaxy

Samsung galaxy s26 ultra migliore offerta per utenti galaxy note pronti ad aggiornarsiintrodurre l’aggiornamento della gamma Galaxy S26 Ultra e le opportunità di permuta rivolte ai possessori del Note 20 Ultra permette di comprendere...

Galaxy s26 rumor sul design potrebbe farmi rinunciare ai telefoni samsungQuesto testo analizza l’impatto del peso e della distribuzione del carico sui telefoni, confrontando esperienze personali con considerazioni di...