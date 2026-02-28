Samsung conferma supporto satellitare globale per la serie galaxy s26

Samsung ha annunciato il supporto satellitare globale per la nuova serie Galaxy S26, ampliando le funzionalità di connettività dei propri dispositivi. La novità riguarda la possibilità di comunicare tramite satellite in tutto il mondo, senza limiti di copertura. La serie Galaxy S26 sarà dotata di questa tecnologia, che permette di inviare messaggi e chiamate anche in assenza di rete cellulare.

l'espansione della comunicazione satellitare nei dispositivi galaxy, inclusa la serie galaxy s26, rappresenta un passo significativo nelle strategie di connettività. l'azienda ha annunciato l'estensione di tale tecnologia a una selezione di smartphone, supportata da partnership con operatori leader in diverse regioni. tali sviluppi mirano a fornire strumenti di comunicazione affidabili in contesti in cui le reti tradizionali risultano assenti. dal 2025, samsung ha introdotto il supporto alla comunicazione satellitare su una selezione di modelli di punta e della linea galaxy a, con l'intento di ampliare costantemente l'elenco dei dispositivi compatibili.